Alors que Nintendo annonçait la fin du suivi sur Super Smash Bros Ultimate fin 2021, pour fêter les 5 ans de la sortie du jeu l'éditeur a annoncé en décembre dernier une série de 4 nouveaux events avec des tournois amiibo mais surtout l'ajout de nouveaux esprits.Cette 3e et avant-dernière série d'ajouts concerne le jeu Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet avec l'ajout de 4 esprits représentant les Pokémon starters pour les dresseurs de cette 9e génération, les légendaires Koraidon et Miraidon ainsi que les fabuleux Ogerpon et Terapagos. Ces esprits apparaitront dans le Tableau des Esprits pendant 5 jours à partir du vendredi 9 février, terminez les events pour les ajouter à votre collection.