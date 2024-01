♫ Musique de la Marche Impériale ! ♫



https://twitter.com/NintendHOME/status/1750404539226657066



« Nous avons reçu de nombreuses demandes de renseignement concernant le jeu d’une autre société sorti en janvier 2024.



Nous n’avons accordé aucune autorisation pour l’utilisation de la propriété intellectuelle ou des assets Pokémon dans ce jeu.



Nous avons l'intention d'enquêter et de prendre les mesures appropriées pour remédier à tout acte portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle liés à Pokémon.



Nous continuerons à chérir et à nourrir chaque Pokémon et son monde, et à travailler pour rassembler le monde grâce à Pokémon à l'avenir. »





Après il y a une possibilité que ca concerne pas le jeu, mais juste le mod Pokémon qui a déjà subie leur courroux.



Mais franchement je pense pas que ca ira au procès, déjà si Nintendo avait eu un truc a redire, ils l'auraient fait dés le trailer de 2021, ou l'inspiration était déjà très flagrante, ne me dites pas que personne chez Nintendo ne la peine de vérifier la concurrence ?



Et puis bon admettons qu'ils y aient au Procès, ben je pense que même si Nintendo gagnait, ca serait pas pas bon pour leur image de marque d'être un sorte de Goliath du JV pour défendre ces bouffons de Gamefreak incapable de faire a 200 ce que 10 personne dont une étudiante qui travaille a mi temps dans une superette ont réussi a faire !



Je pense pas que Nintendo aient envie de prendre la place de EA et Activision.



Et puis il y a le coté Boomerang, durant le procès l'avocat de Palworld dira surement que Pokémon a aussi plagié pas mal de trucs, y compris Dragon Quest, et tout le Régné Animal.



Les Loups, les Girafes, les Moutons, les Glaces et les Portes Clés ont aussi le droit à la défense du droit d'auteur ? ^¨^



Non si Nintendo veut contrer Palworld, ils doivent mettre tout leur moyens et forcer Gamefreak a Se Bouger les Doigts du Q pour faire du jeu 10 éme Génération une Claque Technique sur Switch 2 !



Ou un Légend Arceus 2, avant que Ubisoft ou Sony aient l'idée de le faire a leur place.