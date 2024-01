Alors que le jeu fête ces 22 ans cette année, j'avais envie de parler aujourd'hui de, un jeu qui a une place assez particulière dans ma vie de gamer car j'ai eu ce jeu enfant en pack avec la Nintendo Gamecube à Noel en 2002, qui est ma console préféré de tout les temps.Quand on évoque Sunshine, on pense souvent directement a la place Delphino et son ambiance estivale. (Jeu parfait a jouer l'été, mais également les autres saisons !) De toute la saga pour ma part, c'est probablement le Hub principal qui m'a le plus marqué et où j'y ai passé le plus de temps, même si ceux de 64 et Galaxy sont également géniaux.Mais également a son gameplay qui prend un chemin totalement différent de son prédécesseur avec l'usage du JET, qui joue ici un rôle central dans l'aventure avec beaucoup de variantes dans son utilisation qui renouvellent à chaque fois le gameplay.Ce qui nous amène a la maniabilité du titre, point central qui fait que Sunshine divise et il y'a souvent des avis bien différents sur la question. Là ou certains trouvent les contrôles parfois imprécis, pour ma part, j'y vois personnellement surtout un temps d'adaptation nécessaire, du a l'exigeance de son gameplay mais une fois que c'est fait, probablement un des jeux Mario les plus agréables a jouer. Et ce même dans les niveaux les plus dur comme ceux sans le JET, qui sont un peu plus difficile que dans la moyenne (comme l'est peut être d'ailleurs le jeu en général) , ce sentiment de "glissement" je ne l'ai jamais ressenti. Cela ne veut pas dire que tout est parfait, notamment du point de vue de la caméra que j'ai parfois trouvé perfectible, à mes yeux son principal point faible.Le jeu a aussi la particularité d'avoir une ambiance unique et moins de variété au niveau des mondes que les autres Mario 3D (pas de monde de neige ou désert par exemple) alors est-ce une qualité ou un défaut ? Je dirais aucun des deux, car même si on reste sur le même thème tout le long, aucun niveau ne se ressemble et sont bien construits donnant à Sunshine a travers ces 7 lieux un ensemble cohérent. C'est ce que je retiens, et c'est pourquoi, pour moi, c'est peut être l'opus de tous qui a le plus de personnalité.En plus d'amener de nouveaux personnages marquants, comme Bowser JR ou Shadow Mario, l'utilisation judicieuse de Yoshi, difficile également de ne pas évoquer les graphismes du jeu, magnifique à sa sortie et qui tiennent encore la route aujourd'hui, à l'image de beaucoup de jeux sur Gamecube. Tout comme son OST, qui colle a merveille a l'ambiance :Toute ces raisons font que Sunshine est probablement le Mario 3D qui me suscite le plus d'émotions dans mon experience personnelle.Combien de temps j'y ai passé, a simplement me balader sur la place Delphino et les toits en faisant des glissades et triples sauts à la recherche de secret dans cette univers ensoleillé !Si ce n'est pas mon préféré de la série, ni même celui que je considère comme le meilleur ou le plus abouti (qui restent pour moi Super Mario 64 et Odyssey),c'est sans aucun doute l'opus dont je suis le plus nostalgique.Curieux d'avoir vos retours maintenant !