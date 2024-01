Avec la sortie récente de Super Mario Wonder, j'avais envie de parler des opus Mario 2D et pour savoir quel est votre favori parmi tous les opus sortis depuis les années 80. ^^Je n'ai pas encore tout à fait fini Wonder mais je peux déjà dire qu'il est sur mon podium grâce au renouvellement qu'il amène pour la licence et ces trouvailles de gameplay a chaque niveau, cela dit il ne détrônera jamais à mes yeux :J'ai un véritable attachement envers Yoshi's Island que je n'ai pourtant découvert que sur Gameboy Advance au début des années 2000 et non Super Nintendo (sous le titre Super Mario Advance 3)Le concept du jeu, pouvoir incarner Yoshi avec Baby Mario a protéger et surtout la patte graphique du jeu avec ce côté pastel qui est magnifique et qui a mes yeux n'a pas pris une ride. Je le trouve encore très beau aujourd'hui ! Je l'ai refait il n'y a pas si longtemps et on ne dirait pas que le jeu à près de 30 ans.Impossible non plus de ne pas parler de son OST unique, qui donne un côté reposant et apaisant au jeuEt même au niveau du challenge même si Yoshi's Island est assez accessible il propose quand même certains niveaux difficile, particulièrement sur la fin, mais je trouve que c'est assez bien doser sur la longueur.1) Yoshi's Island2) Super Mario Bros Wonder3) Super Mario Bros 3