A force de vouloir proposer du contenu pas qualitatif tout en augmentant le prix des abonnements, c'est juste logique. Les gens ne sont pas forcément des moutons qui suivent systématiquement.

Ca fait un moment que je me dit que ce système a largement atteint un plafond de verre et que donc la croissance exponentielle perpétuelle n'existe pas, dans aucun domaine.

C'est pareil dans le domaine sportif, notamment le foot où il faut plusieurs abonnements pour suivre les matchs dans leur ensemble.

Ce qui est sûr, c'est que ce modèle est difficilement stable et rentable à terme



On va peut-être avoir le retour du piratage en grande pompe comme dans les années 2000...