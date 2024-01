Cette année je n’ai vu au cinéma que 73 films ce sera moins qu’en 2022 avec 80 films (pourtant en 2022 il y avait la coupe du monde…bizarre). La bonne nouvelle est que j’ai vu moins de films catastrophique que l’an dernier ou j’ai eu 11 très mauvais films. Attention ici ce ne sont pas des flops mais les films les plus mauvais de l’année. Pour moi un flop est un film que j’attends avec impatience mais qui finalement est en dessous des attendes, sans être un navet. L’article parle vraiment des films ou j’ai eu du mal à rester dans la salle. Je parle évidemment des films que j’ai vu car dans les 300 films sorties en salle en 2023….il doit y avoir encore pire.Enfin je parle des films que j’ai vu au cinéma en 2023 pas spécialement sortie en 2023. Pour une raison simple, je regarde mes films sur Bruxelles, les sorties ne sont pas toujours les mêmes avec les USA et la France. Par exemple je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir le dernier Aquaman et Wonka.Mon top des meilleurs films au cinéma en 2023 arrivera plus tard.voici le lien pour mon top 11 des pires films 2022 :https://www.gamekyo.com/blog_article467711.html8. Le pire voisin au mondeJe me suis fais avoir comme un bleu, j’ai vu le réalisateur Marc Foster (World War Z, Quantum of Solace,…) et l’acteur Tom Hanks j’ai été au cinéma sans aucune précaution. J’espérais pas voir le film de l’année mais trop tard le piège se referme sur moi. J’ai vu une comédie telefilm de TF1 du dimanche après midi de 2h. La soirée a été longue et pénible, Thom Hanks tu me dois un chef d’œuvre pour oublier.7. The last voyage of the DemeterLe film relate la traversé d’un navire marchand, le Demeter, affrété pour transporter une cargaison privée, composée de 50 caisses en bois, des Carpates à Londres. J’aime beaucoup le genre horrifique mais le réalisateur Ovredal se moque de nous. Il y a bien une ou deux scènes sympa mais en dehors de cela un ennuie abyssale. Après avoir lu le synopsis vous avez vu le film.6. Silent NightsLe réalisateur John Woo (Paycheck, Manhunt, Les 3 royaumes, Volte face, etc…) nous emmène dans l’histoire Godlock qui voit son fils mourir sous ses yeux d’une balle perdue lors une fusillade de gang la veille de noel. Le premier quart d’heure est formidable ensuite le film devient une véritable plaie. Pour ne devoir écrire aucun dialogue il a trouvé une idée subtile que je ne vais pas spoil mais qui rend le film encore plus long. Pour combler le silence, on a le droit à de la musique en permanence mais on ne prend même pas la peine de faire un montage son propre. C’est un lecteur de disque qui tourne avec une playlist….la torture. L’acteur Joel Kinnaman (The Killing, For all mankind…) tente de faire ce qu’il peut mais le valeureux ne pouvait rien faire face à un tel scenario et une telle réalisation.5. How to have sexJe suis sortie de la salle totalement débité. Je suis un fan de films qui peuvent passer un message politique puissant et éveiller les consciences. Alors oui n’est pas Ken Loach qui veut. Molly Manning Walker souhaite nous parlé du consentement….super idée. Par contre des acteurs, un scénario et une photo indigne du grand écran. Une histoire qui jamais nous happe...on s'ennuie.4. BarbieSurement la plus grande arnaque cinématographique de l’année. Barbie a le meilleur box-office de l’année. Je ne comprends pas le succès du film. Le début dans le monde Barbie est encore pas mal mais pas la suite une vraie purge. Le scenario indigne d’un film de 2023. A la limite la photo est pas mal. La plus grande arnaque est surement le fait que le film Barbie est féministe. Bon débat dans les commentaires sur le sujet moi je préfère oublier vite vite cette daube.3. Five nights at freedie’sComme beaucoup j’ai été voir le film à cause du jeux video….je n’aurais pas du écouté mon coté geek. Bon comment dire : c’est moche mais moche d’une force. En plus on comprend toute l’histoire après 15 minutes de film après c’est très trés long. Comme pour Barbie ce film à fait de très bonne entré, ce qui annonce rien de bien pour l’avenir.2. Gardien de la galaxie 3Une année catastrophique pour Marvel. L’année dernière j’avais un marvel dans mon pire classement mais par contre j’avais aussi un film dans mon top. Cette année j’ai même pas un film marvel dans mon top. Comme pour l’année dernière pour le film Thor, je ne supporte plus les films de héros avec trop d’humour. Surtout que c’est absolument pas drole. Sans oublier que la première moitié du film est moche, heureusement la seconde moitié est moins moche. Le film est le Marvel qui a le mieux marché cette année, c’est clairement pour moi un message que je vais peut être devoir arrêter avec les films Marvel….Si Marvel veut faire des comédies pourquoi il sacrifie nos pauvres super héros.1. Jeanne du BarryEst-ce que j’ai vraiment besoin d’expliquer pourquoi ce film est une catastrophe. Maïwenn est une des rares réalisatrice dont je n’aime aucun film. Elle doit vraiment laisser tranquille le cinema. Johnny Deep lui a vraiment besoin de rembourser ses frais d’avocat.