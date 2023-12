Je me demandais, la switch 2 va probablement sortir fin 2024, quels jeux voyez vous au lancement? sachant qu'on a eu un zelda et un mario inédit cette année je vois mal un zelda ou un mario l'année prochaine, donc quel jeu pour lancer la machine ?Metroid Prime 4 ?

Like

Who likes this ?

posted the 12/25/2023 at 05:25 PM by malikay