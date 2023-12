Plutôt dans la journée un document pouvait nous laisser présumer que Ratchet & Clank : Rift Apart ne soit pas rentable pour Insomniac :Avec les nouvelles données que l'on a, on peut voir que pour l'année fiscale 2021, le jeu a rapporté 145 millions de dollars sachant que le jeu à eu un budget de 81 millions de dollars. Il a donc amené un profit de 64 millions de dollars. Ces données datant de février 2022, le jeu a forcément continuer à se vendre le chiffre aujourd'hui doit donc forcément être plus haut.Alors c'est un peu étrange que dans ses estimations Insomniac s'attendait à ROI négatif.