Pour commencer, mon historique sur la saga FF, je ne suis pas un spécialiste des JRPG mais j'ai beaucoup aimé le 6, 7, 8, 9 à l'époque. Le 10, 12, 13 et FF7 remake me sont tombés des mains. J'ai détesté le 15 qui n'est pas juste un mauvais FF mais un mauvais jeu tout court.



Alors FF16 ?



- Le fait que ce ne soit plus un JRPG ne m'aurait dérangé aucunement si ils avaient été jusqu'au bout de leur idée. la petite partie RPG qui reste est totalement inutile, en gros il suffit d'aller voir le forgeron quand on retourne au repère pour changer d'épée, on a forcément les matériaux requis, l'argent ne sert à rien dans le jeu.



- L'histoire principale je l'ai trouvé très prenante mais le rythme est catastrophique. Tous les passages au repère ont été une calamité pour moi. On demande de parler à bidule qui te dit de parler à machin qui te dit de parler à truc pour finalement reparler à bidule pour repartir en mission... enfin si on impose pas des quêtes obligatoires inintéressantes au possible avant de continuer l'histoire.



- Le gameplay est cool au début, passé la seconde partie du jeu c'était très redondant. J'ai même mis le jeu en mode facile pas parce que c'était difficile mais les ennemis sont des sacs à PV.



- Le combat des primordiaux envoie du lourd, voir trop ! Souvent je ne comprenais pas vraiment ce que je regardais avec ce déluge d'effets spéciaux. Ça reste impressionnant tout de même. Par contre les QTE j'ai rien contre mais là c'est vraiment abusé tellement c'est nul.



- Graphiquement il y a des jolies choses surtout en cinématique, in game c'est pas forcément digne d'une ps5 même si la DA peut faire son effet. Les animations sont réussies.



- La musique est le point le plus réussi, un quasi sans faute.



- Certains personnages sont très réussis comme Clive, l'oncle, Bahamut, Odin, Titan, Gab, Cid, d'autres totalement inutiles (Jill).



Pour finir le jeu est bien trop long, j'ai mis 32h sans faire les quêtes secondaires (totalement inintéressantes) et sans explorer, le peu que j'ai fait a été sans intérêt. Le même jeu en 15h aurait été bien mieux.

J'ai fini le jeu (la fin est très jolie d'ailleurs) donc c'est que j'ai apprécié mais je n'y toucherai probablement plus jamais.