NCSOFT, l'un des premiers développeurs et éditeurs mondiaux, a annoncé aujourd'hui la signature d'un partenariat commercial stratégique mondial avec Sony Interactive Entertainment (SIE).Les PDG des deux sociétés - Taekjin Kim de NCSOFT et Jim Ryan de SIE - se sont rencontrés et ont signé conjointement le partenariat.Dans le cadre de ce partenariat, NCSOFT et SIE collaboreront dans divers domaines d'activité mondiaux, y compris la téléphonie mobile.Les deux sociétés évaluent une série d'opportunités potentielles dans le but de favoriser une synergie stratégique, en s'appuyant sur les prouesses technologiques de NCSOFT et le leadership mondial de SIE dans le domaine du divertissement."Ce partenariat avec SIE marque le début de nos efforts pour créer ensemble diverses synergies, en utilisant les compétences de base, les capacités technologiques et l'expertise des deux sociétés", a déclaré Taekjin Kim, président-directeur général de NCSOFT. Et d'ajouter : "Nous allons offrir une expérience nouvelle et agréable à notre public, au-delà des genres et des régions.""Le partenariat avec NCSOFT fait progresser notre stratégie d'expansion au-delà de la console et élargit la portée de PlayStation à un public plus large", a déclaré Jim Ryan, président-directeur général de SIE. "Comme SIE, NCSOFT partage une vision similaire en créant des expériences de divertissement de haute qualité et à fort impact pour les joueurs du monde entier, et ensemble nous sommes ravis de collaborer pour repousser les limites du jeu."