Hello les Kids!!



Une petite réflexion:



Avec la profusion de jeux qui sortent sur tous les supports (PC/consoles), les jeux indés, les jeux AA et AAA, les abonnements...



Grâce à Steam tout le monde peut y mettre son jeu



Est ce que le marché ne risque pas de saturer, et ne craignons nous pas de nous retrouver avec une nouvelle crise du jeu vidéo?



La crise du JV dans les années 80 était du à la profusion de jeux sur tous les supports st surtout la qualité plus que douteuse de beaucoup de production.



Aujourd'hui grâce aux plateformes genre Steam/EGS...plus les consoles, ne sommes nous pas dans une situation assez semblables.



Beaucoup de jeux qui sortent,souvent de qualités douteuses également (Gollum, Tintin....dernièrement).



De plus des jeux sortent souvent a des périodes ultra concurrentielles avec pas mal de jeux qui floppent malheureusement, qui laissent certains studios sur le carreau (coucou Callisto Protocol).



Avoir du choix est une excellente chose et c'est quelque chose de bénéfique, mais avoir cette profusion de jeux, cela ne va-t-il pas lasser le public?

Un peu comme quand on est devant Netflix et qu'on navigue entre tous les programmes sans jamais rien regarder.



J'ai conscience que le marché est beaucoup plus important que dans les 80's mais le nombre de jeux y est aussi beaucoup plus important.



Quel est votre avis sur le sujet?