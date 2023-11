Hello les gens, depuis quelques jours je joue à Dead Space Remake et je m'attendais pas à quelque chose d'aussi quali ! Je savais qu'il serait cool etc mais Motive ont vraiment fait du très très bon boulot. Graphiquement c'est ultra solide avec des effets de lumière splendide, le jeu est également beaucoup plusJ'adore le fait qu'on est constamment au aguets, que le moindre bruit peut nous faire sursauter, et chose ultra bien foutu, les battements du cœur de Isaac qui s'accélère en fonction de la situation. L'ambiance est toujours aussi monumentale, peut être même encore plus cette fois.C'est vraiment du très solide, j'en suis au chapitre 3 et je le dévore, jusqu'à 2 h du mat hier x) j'adore comment tout a été refais, beaucoup plus de détails dans les pièces visitées, ajout de mission secondaire, j'ai l'impression qu'il a l'air plus long que l'original vu qu'il faudra parfois repasser dans des pièces déjà visitées pour choper le contenu. Mais tu es jamais tranquille, même dans des zones où tes déjà aller, un ou des nécromorphes peuvent te bondir dessus sans prévenir !Bref, j'en ferais un test complet une fois terminé mais je dois dire que c'est du très très bon pour l'instant, il me tarde de le continuer.Seule ombre au tableau la gueule de merde de Isaac et la VF, j'ai dû mettre en VO la VF est pas terrible mais à part ça je n'ai rien à redire pour le moment.