Différence notables, soit on aime, soit on aime pas.

CONCLUSION

Véritable phénomène pendant la gén PS360. Le succès fut tel que ça engendré des comics, des jeux spin-off, des films, des court-métrage ET tous c'est arrêter avec Dead Space 3 qui fut un flop commerciale avec des critiques mitigés (persso j'ai aimé). Et on ne parle pas de longue pause non, la franchise c'est arrêter netCe qui est surprenant vu que globalement, la série c'est plutôt bien vendu et apprécier des joueurs.10 ans plus tard, EA nous pond ce remake du 1er volet qui est un must aujourd'hui.Alors ça aurait du produire un effet "HAUT AIME JAI" ou un "" OU juste un "youpi" et ben non!On pourrait dire que c'était une horrible com' mais y'a pas eu de com du tousA trois mois de la sortie on avait qu'un maigre trailer sans réelle infos et logiquement tous le monde a pensé que c'était encore un "faux" remake, remaster++ ou encore juste remake graphique pour certainsEt ben non! Le jeu est un pure remake comme les RE2 etc. et foutrement bien réussiD'où la question: Pourquoi EA n'a pas dosé la promo de ce Dead Space magnifique pour qu'il est le succès qu'il mérite- La même magie de 2008- Super beau- Le Léviathan beaucoup mieux dans ce remake- Pareil pour le niveau des mini astéroïde- Bon challenge- L'ambiance, l'angoisse, l'effet claustrophobie. Un univers toujours envoutant- Beaucoup de jump scare- Cette fois on peut "voyagé" partout avec le tram.- Aux "anciens" ça peut rendre nostalgie de la période PS360^^- Mais une magie qui fera peut étre plus le même effet en 2023.- le noir super dosé, le jeu est sombre au sens propre, la lampe des guns va vraiment servir.- Pour ce remake on pouvait s'attendre a une Reine-mére un peu plus marquante comme le Léviathan maisfinalement c'est la même de 2008 et qui parait même plus "petite".- La gueule des persso- Ce remake s'ouvre un peu plus sur le scénario alors que 2008 c'était la magie du mystèreCe n'est pas un faux remake comme les TLOU, Demon soul etc. Mais un pure remake comme les RE4, FF7...Le problème c'est qu'il ressemble a 98% a celui de 2008 et donc quitte à le refaire a zéro, pourquoi nepas avoir mit des nouveaux ennemis ou au moins un nouveau boss ?!Malgré tout le jeu fait super bien le taff. Un pure survival-horror a l'ancienne avec du challenge, l'ambiance, très beau, bref tout y est pour souhaité le remake du 2.