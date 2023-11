Naoki Hamaguchi et Yoshinori Kitase seront sur scène à la Paris Games Week dans une demi-heure



On aura pas grand chose de nouveau mais si vous pouvez les voir, pourquoi s'en priver et encore plus si FF7 Rebirth vous intéresse ?



D'ailleurs je sais même pas si on peut y tester les dernières demos de Rebirth ?



J'efface après, c'était juste pour prévenir ceux qui y sont ou y seront.