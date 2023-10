Vous pouvez faire un top 5/10 voire plus encore, dans l'ordre, dans le désordre, c'est comme vous voulez.



En ce qui me concerne, voici ma liste. Non exhaustive. Of course.



- House of Cards 28 (Baten Kaitos)

- Chaotic Dance version 1 et 2 (BK et BKO)

- Vitriolic a Stroke (BK)

- Zanza Theme (Xenoblade 1)

- The decision (Xeno 2)

- Frog Theme (Chrono Trigger)

- Search a seal (Tales of Symphonia)



Ce ne sont que quelques-unes parmi tant d'autres. Veuillez m'excuser, je suis sur tel, flemme de mettre des liens et de mettre la liste complète. J'ai aussi oublié pas mal de titres avec le temps. Ça aide pas.



Huhu.