Gros report malheureusement pour Echoes of the Living le nouveau RE-Like style années 90.Prévu premièrement en fin d'année 2023, il sera finalement disponible courant 2024 sur PC sans plus de précision.Pour consoler les survivants, MoonGlint Studio (deux personnes svp) nous offre une nouvelle démo de 2H de jeu en moyenne.On retrouve toujours le duo de la première DEMO, Liam le personnage masculin, plus robuste et spécialisé dans l'outillage, et la belle Laurel qui possèdent des allumettes pour certaines énigmes et une aventure beaucoup plus facile que son homologue masculin.En réalité c'est un mode facile déguisé comme Jill dans Resident Evil 1 en 1996 sur PS1, Hard avec le mec, Easy avec la fille tout simplement.Il n'y a pas beaucoup de changements entre les deux personnages hormis quelques salles, un point de départ non identique et une variante de cheminement.La grosse énigme pour chaque personnage en fin de Demo, ça par contre c'était vraiment sympa, le piano à base de mathématique pour Liam et les terribles tableaux pour Laurel.Pour moi hormis le trop grand nombre de munitions, la faiblesse des ennemies, et le mini-manoir un peu trop "labyrinthe" (en dirait un amalgame de tous les décors des anciens Resident Evil...), c'était juste parfait.Des énigmes qui font vraiment réfléchir, des décors sublimes pour un jeu indé, des allers-retours des enfers, une bonne gestion de l'action, et une ambiance ResidentEvilesque 90 du nirvana, voilà ce qui vous attend dans cette très longue démo du jeu.C'est carrément au niveau de Tormented Souls, un régal.Je vous laisse avec ma redif du Lives d'hier, j'ai pris Laurel pour faire durée la vidéo le moins possible et j'ai fait une grosse coupure à la fin pour l'énigme des tableaux car elle était juste très violente...Bon visionnages survivantes et survivants.PS : Je vous remets également l'ancienne démo du mois de février de mon précédent article sur le jeu, dans cette démo il y a beaucoup plus de décors urbains et le cheminement n'est pas du tout le même. Cette démo n'est plus disponible sur STEAM en plus. Bon visionnage.