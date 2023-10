- Avis sans Spoilers -

En attendant le Sonic Superstars qui s'annonce tout simplement grandiose, je me suis mis récemment sur le patch gratuit The Final Horizon de Sonic Frontiers.Ce patch est vraiment excellent, c'est carrément digne d'un gros DLC tellement le patch propose une tonne de nouvelles choses.Scénaristiquement, The Final Horizon est une réécriture de la fin du jeu, c'est-à-dire que les événements de la dernière île de la campagne de base ne sont pas pris en compte dans cette fin.On tombe déjà sur le plus gros défaut du patch, Ouranos Island encore une fois et avec encore et toujours, les mêmes ennemies...Heureusement que le jeu gagne en difficulté que ce soit pour les sous-boss ou pour les phases de plates-formes, la difficulté atteint parfois un tel niveau qu'on est a la limite du possible par moments, je parle notamment du Boss Rush en Hard qui se joue à la seconde près, j'imagine que les 3/4 des joueurs l'ont fait en easy ce passage.L'ascension des 5 grandes tours est également une grande épreuve pour le joueur, votre mission consistera à atteindre le sommet de 5 tours qui s’élève carrément jusqu'au ciel, le problème, plus vous êtes haut, plus ça devient difficile et en cas de chute, aucun check point et vous recommencerez votre ascension depuis le début, je ne vous dis pas le vertige et le stress proche de la fin, on se croirait dans l'excellent Only Up sur PC.J'ai adoré le Up de difficulté personnellement (hormis le boss rush dans l'exagération la plus folle) car c'était quelque chose qui manquait dans la campagne de base de Sonic Frontiers.On a également la Team Sonic jouable au complet, Amy, Tails et Knuckles, un soin particulier a été apporté aux animations et chacun a ses propres approches de gameplay, Amy sur sa hauteur des sauts, Knuckles sur sa capacité à grimper et à détruire des surfaces, et Tails sur sa capacité d’être un véritable hélicoptère vivant (un avion est accessible dans son arbre de compétence et c'est juste méga fun d'explorer le monde avec).Pour la fin on garde le même Boss de fin mais avec un spectacle bien plus grandiose et une toute nouvelle fin. Malgré la nouvelle transformation sympathique de Sonic, j'ai trouvé le combat final un peu trop bordélique, la première fin et son mini jeu comme final ne m'avais pas trop déçu personnellement, et puis pour une fois que ça ne se terminer pas si bien que ça pour tout le monde, ça donnait un certain charme à cette fin...Conclusion? Un patch a faire absolument si vous avez adoré Sonic Frontiers, les ajouts de The Final Horizon améliorent complètement le jeu de base de A a Z avec son roulement des 4 personnages jouables, son Up de difficulté et ses phases de plate-forme qui se réinvente à chaque fois. Les plus gros défauts sont toujours là mais l'expérience reste toujours aussi excellente. On veut un Frontiers 2 Sega et avec le budget qu'il faut cette fois!-Un patch digne d'un DLC-C'est gratuit-Une bonne durée de vie pour le 100% de la Map-Une difficulté qui fait du bien-Une OST toujours aussi grandiose-Toujours une excellente sensation de vitesse avec Sonic-Amy, Tails et Knuckles jouables-Une nouvelle fin grand spectacle-L'exploration avec l'avion de Tails c'est juste wow-Un Super Sonic 2 complétement fou!-Des imprécisions de gameplay (déplacement, caméra etc), très visible contre le boss de fin notamment-La même île, on n'en peut plus de cette verdure...-Les mêmes sous-boss-Le "Boss Rush impossible" avant le grand final c'est juste une idée très stupide-L'enfer du pop-in...