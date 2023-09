Yoshitaka Tamaki, le chara designer phare du studio Climax est mort le 13 juillet des suite d'un cancer à l'age de 55 ans.Il avait au cours de sa carrière chara designé nombre de jeux pour le studio Climax (Shining in the Darkness, Shining Force, LandStalker, LadyStalker, Time Stalker, Dark Savior) et pour des jeux crée par les anciens du studio (Alundra, Feda).Chara designer au style unique et très varié, il avait été un des premier a intégrer nombre de personnages anthropomorphe dans les univers de jeux video avant même la saga Elderscroll (dont il a failli être le chara designer vu qu'il était en charge des illustration pour le portage annulé console de Arena)Particularité que la série Shining lui doit d'ailleurs, car si les frère Takahashi, lors des premières années de la licence décidaient du type de gameplay et de tout l'aspect technique de la licence, c'est avant tout Tamaki avec l'aide de Kan Naito qui a créé l'univers et le scénario de la licence (les frères Takahashi ne s'y sont interessé qu'à partir de la Saturn).Pour moi, il était réellement l'ame de la licence, d'ailleurs, il fut le seul à revenir dessus après le départ des frères Takahashi, en temps que chara designer jusqu'à Tears puis en temps que Monster Designer sur Force Neo et Exa (et même par la suite vu que les Shining suivants recyclent une bonne partie des monster design de ces 2 jeux)C'est le 2ème chara designer de la licence Shining à nous quitter après Hiroshi Kajiyama (Shining Wisdom, Shining force CD et gamegear, classes avancées de force 3 et persos secondaires de Holy Ark) en 2019.La licence est clairement maudite, entrainant non seulement la plupart des studio bossant dessus dans la mort (Neverland, Flight Plan, Climax, Nextech) mais aussi ses chara designer et même ses illustrateurs (Mick mac Ginty, l'illustrateur de la jaquette occidentale de Shining est mort en 2021)