J'me suis rendu compte que j'avais plus vu ses

comm' et ses post depuis un moment, alors j'ai voulu regarder sa page sur Gamekyo et sa donne rien, même son blog a disparu !



Ca veut dire que son compte a été effacé non ?



Est-ce qu'il est parti de lui meme ou est ce qu'il a été banni ? (ca m’étonnerait un peu)



Nan parce que bon, je ne dit pas qu'il va me manquer mais il était la depuis belle lurette quand meme,

et j'aimais bien ses post sur les mods de consoles (mais beaucoup moins ses délires conspirationistes de ses dernières années et de tout ses documentaires suspects dont il avait l'air de s'abreuver)