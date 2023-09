Développement







Bonjour à tous !J'ai terminé l'intégration de Twitter sur les articles de blogs et de groupe. Le script va simplement analyser les liens de l'article et faire l'intégration comme l'image suivante :J'avais rencontré un petit problème. En fait, Twitter ou X fait en sorte que l'intégration de tweets ne fonctionne pas sur les sites internet (pas d'iframe). J'ai donc contourné le problème grâce à twitframe un outil qui permet de faire cette intégration.Le second petit problème rencontré est dû à la taille des tweets. La fenêtre d'intégration ne s'adapte pas à la taille du tweet, donc soit je prenais la hauteur maximale d'un tweet et pour les plus petits, il y avait un espace important ou je prenais la taille minimale et pour les tweets plus grands, une scrollbar apparaissait. J'ai donc choisi la deuxième option, qui me parait finalement meilleure.Pour que cette intégration se fasse, il suffit de mettre le lien du tweet dans une baliste [url].Pour ceux que ça intéresse,Il suffit de le copier-coller dans Tampermonkey.Enfin, j'ai terminé un script permettant de passer Gamekyo en mode sombre.Cela se présente comme ceci :Lors de mes tests, j'ai rencontré qu'un seul petit problème avec ce script. Il s'agit de l'apparition des commentaires. Le script chargeant les styles une fois la page chargée lorsque qu'un commentaire s'ajoute, le style n'est pas appliqué. Comme cet exemple :Rien de dramatique, il suffit d'actualiser la page et le commentaire apparaîtra selon les styles à appliquer.Pour les personnes intéressées par ce mode sombre,Je rappelle que l'utilisation de ces scripts n'affecte en rien le site et que les changements s'appliquent uniquement chez les personnes qui les utilisent.