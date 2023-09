On peut voir que l'objectif de Microsoft (pour 2024 - 2027) est de viser des ventes entre 25 et 29 millions sur ces 3 années à venir pour les nouvelles révisions, soit un LTD final de 56~59 millions (en comparaison c'était 58 millions pour la XB1).Donc on peut dire que les 21 millions révélés en juin dernier c'était le bon chiffre et qu'ils espèrent que le parc atteint les 30 millions de ventes avant l'arrivée des ces nouveaux modèles.