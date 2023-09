Hello les Gamekyoïtes,petit partage d'un vidéo pour ceux qui ont du mal à saisir les enjeux derrière les dernières déclarations de John Riccitiello (PDG d'Unity Technologies). C'est concis et clair comme résumé.

DISCLAIMER : je sais déjà que ça va inonder la section commentaire de torrents d'insultes et de mépris envers le vidéaste dont il est question mais je vous prierai de rester civil et garder l'esprit ouvert car bien qu'il ait peut-être un jour dénigré votre jeu préféré ou fait l'éloge d'un jeu que vous honissez, il fait ici un report objectif d'une situation reposant sur des faits avérés ici d'autres développeurs du média. Voilà, voilà

posted the 09/14/2023 at 12:16 PM by killia