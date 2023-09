A l'occasion de l'IFA 2023 à Berlin , la Légion go est annoncé par Lenovo.Comme les leaks le prévoyaient , cette machine concurrencera la Rog Ally de Asus , elle sortira courant novembre au prix de 799 euros.Cette console dispose d’un écran IPS de 8,8 pouces, affichant en QHD+ (2 560 x 1 600 nits) avec une fréquence de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz.Equipé d'une puce , le Z1 Extreme de la série AMD Ryzen Série Z1 , elle ajoute 16 Go de RAM LPDDR5X à 7 500 MHz et d’un SSD PCIe Gen 4 allant de 256 Go à 1 To.Un emplacement microSD est présent pour étendre le stockage jusqu’à 2 To.La Lenovo Legion Go s’offre deux ports USB-C prenant en charge DisplayPort 1.4 et Power Delivery 3.0. Une prise jack 3,5 mm complète cette partie et la console supporte le wifi 6E et le Bluetooth 5.2.Ressemblant a la switch avec ces deux contrôleurs détachables , ces Joy con sont appelées "TrueStrike",qui a un effet Hall pour garantir une absence de dérive. Les commandes disposent d’un pavé tactile intégré, d’une croix directionnelle D-pad ou encore d’une molette de souris inclinée.les manettes disposent aussi d’un mode FPS pour permettre aux joueurs de les détacher du corps de la console et d’utiliser la béquille arrière.Le Legion Go tourne sous Windows 11 comme ce fut le cas de l’ASUS ROG Ally.La console sera aussi accompagné de lunettes de réalité virtuelle. Un moniteur virtuel portable pour « jouer sur grand écran partout ».