Multi

Bon déjà ne prenez pas mon avis mon argent comptant, les jeux de courses même si j'aime, ça fait un bon bout de temps que j'en ai acheté un (je ne compte pas les jeux de kart style Mario Kart).Je n'ai jamais joué à un jeu de la licence The Crew et je ne m'y suis jamais vraiment intéressé.(j'imagine que ça devait déjà être comme ça pour les anciens et que c'est ça qui fait l'attrait de la licence ? ).(le fait d'avoir délaisser le genre et n'ayant pas de Xbox pour m'essayer aux Forza a surement joué).J'aime beaucoup le système de playlist qui te permet de faire une multitude de choses. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé la playlist Hawaï avec le personnage qui nous parlait en Hawaïen et qui nous apprend une multitude de choses sur cet État. Sans oublier les très beaux décors propres là-bas.La bande-son est malheureusement d'une nullité abyssale mais bon pas grave on s'y fait mais ça aurait apporté un plus.Le gameplay est fort plaisant et la multitude de possibilités de défis sont agréables. Un peu dommage que les collisions entre véhicules sont sans sensation. On a juste l'impression de cogner de gros mur sans possibilité de freiner le véhicule cogné en lui infligeant des dégâts. La manière de drifter je ne sais pas trop quoi dire mais je vais partir du constat que je suis juste nul.Bref je ne vais pas plus m'attarder sur le sujet, j'ai plein de choses à dire mais je vais m'en arrêter là. Juste que je ne m'attendais à rien et pourtant au final je suis agréablement surpris et dites vous que je n'ai même pas explorer les autres modes. Je me suis juste focalisé sur les playlists. Bref qu'en avez-vous pensé ?