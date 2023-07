News

AL : Je sais que je vous ai déjà posé la question il y a trois ans, mais je vais la reposer, quand aurons-nous droit à un remaster de la série originale .Hack ou à un reboot ?



TM : Je déteste que cela puisse paraître répétitif. Nous sommes très passionnés par la série .Hack, et j'aimerais ramener la quadrilogie originale et même la refaire. Cependant, bien qu'il s'agisse de notre propriété intellectuelle originale, sa licence est détenue par Bandai Namco Entertainment, et sans leur feu vert, nous ne pouvons pas vraiment faire quoi que ce soit. C'est pourquoi nous demandons vivement aux lecteurs de leur envoyer toutes leurs demandes afin qu'ils nous donnent le feu vert pour travailler sur ces titres.

Noisypixel a récemment interviewé le vice-président de CyberConnect2, Taichiro Miyazaki, à propos de Fuga : Melodies of Steel 2, qui vient de sortir.Ils en ont profité pour poser des questions sur la saga .hack. Miyazaki a répondu qu'il aimerait refaire les quatre jeux originaux, mais qu'il ne pouvait pas le faire car Bandai Namco possède la licence et n'a pas donné son feu vert à un tel projet. Afin de concrétiser cette réalité possible, Miyazaki a déclaré qu'il aimerait que les fans demandent ces remakes à Bandai Namco suffisamment souvent pour qu'ils puissent donner leur feu vert.les fans, vous savez ce qu'ils vous restent a faire !personnellement j'attends un retour de cette license dpeuis très longtemps. on connait la volonté de CC2 d'y revenir mais rien n'a jamais été fait.Et je dirais que vus l'état actuel des projets du studio,c'est leur seule Licence "original " qui peut un peu les relancer médiatiquement si c'est bien fait.surtout que le marché des isekai continue son expansion.Vive .hackOn se quitte avec cet Opening culte