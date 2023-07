Psychonauts 2 un des rare jeux de Plate- forme encore en vie, c'est tout simplement un joyau de créativité.La DA est tout simplement un parc d'attraction de bonne idées mélangeant la folie psychédélique de l'univers avec son coté loufoque très appréciable qui fonctionne vraiment très bien. Les niveaux sont énormément bien varié et même parfois avec une 2d / 3d bien maitrisé.Les combats suivent un schéma très classique et tombent dans une redondance lassante. Le plaisir est toujours là grâce à une narration et un humour bien sympathique.Là ou certains jeux sont freiner par manque de créativité , le studio Double fine propose avec Psychonauts 2 un bon vent de fraicheur dans l'industrie , ça reste une expérience inoubliable.