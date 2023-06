Autre

Bonsoir tout le monde,



Article rapide, car j'ai un petit problème avec ma Nintendo Switch et je n'arrive pas à comprendre d'où il vient.



Lorsque je joue en mode TV avec un pad pro ou simplement avec les joy-con détachés sur le socle habituel, mes manettes se déconnectent après un certain temps ou bien présentent un décalage dans les commandes pendant que je joue.



Je ne vois pas vraiment comment résoudre ce problème. J'ai essayé de calibrer les manettes, mais le problème persiste. Je ne pense pas être trop éloigné de la console et bien sûr, il n'y a aucun obstacle devant la console qui pourrait bloquer la connexion...



Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour résoudre ce problème ou a déjà eu ce problème ici ?