L'incontournable Spring Fan Fest de l'Académie Tracen accueillera cette fois un événement très spécial : le Grand Prix Slapdash. Choisissez une équipe parmi une liste en style pixel d'Umamusume préférés des fans, et conquérez les quatre événements pour remporter le trophée !

posted the 06/21/2023 at 04:04 PM by masharu