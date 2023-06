Ne perdons pas de temps, ce Zelda a mis la barre encore tellement haut par rapport à BOTW, qui lui même avait 10 ans d'avance sur la concurrence,qu'il mérite largement le top 10 des meilleurs jeux de tous les temps pour les plus grincheux et top 3 pour ceux qui arrivent à voir au delà de l'aspect technique pour définir l’intérêt et la quasi perfection de ce titre.



Après 100h de jeu, de balades, de quêtes annexes/secondaires, d'expérimentations de création, de combats, d'énigmes, j'ai décidé de me concentrer sur les dernières quêtes principales et j'ai fini le jeu.



J'ai vraiment du mal à comprendre comment une boite comme Nintendo arrive à produire un jeu pareil sur un hardware aussi obsolète pendant que la concurrence arrive même pas à répliquer 20% du contenu/interaction/liberté d'action des 2 derniers zelda sur des jeux soit disant next gen qui tournent sur des pc à 2000e ou des consoles next gen.



Contrairement à ce que pouvait dire les grincheux (sans avoir vu le jeu d'ailleurs), il n'existe presque aucun moment où tu te dis, rolala ca fait 100 fois que je passe par là dans l'open world, c'est vraiment honteux d'avoir gardé la même carte. Et même à l'époque c'était d'avance une bêtise sans nom de dire ca, sauf si tu avais passé 1 milliard d'heures à parcourir en long et en large la carte du 1er pour avoir l'impression de redite en jouant à la suite, mais l'approche est tellement différente et la carte a tellement évolué que c'est impossible de ressentir un sentiment de déjà vu. Et comme l'approche n'est plus la même, tu n'abordes plus les challenges et l'environnement de la même manière, donc c'est faire preuve de mauvaise foi que d'avoir dit ca (surtout quand aonuma ne présentait que les îles et que 3 illuminés arrivait à crier au scandale sur la carte d'hyrule alors qu'on avait rien vu XD)



100h de jeu, et j'ai vraiment l'impression d'avoir à peine toucher à l'univers, il reste tellement de quêtes à faire, de sanctuaires à finir etc...

Et surtout, encore pire que dans le premier, le jeu t'aspire tellement vite dans le jeu que tu crois avoir joué 30 minutes mais ca fait 4h que tu joues. Systématiquement. Peu de jeux font cet effet sur le cerveau.



Les plus:

-Un monde ouvert des plus fascinants

-Un style graphique toujours aussi excellent

-Le Zelda 3D le plus dur et exigeant (pourquoi tant de one shot? XD)

-Une histoire principale bien plus interessante que dans le 1er

-De l'émotion

-De l'épique

-Une OST toujours aussi bien, que ca soit les plages de piano très calmes, le symphonique épique, le nouveau son distordu

-La musique de la fin, entre musique progressive (masterpiece) et musique épique de combat

-Malgré les rageux, le système de casse d'armes a fait que je ne me suis jamais senti surpuissant dans le jeu, il faut toujours s'adapter et c'est la grosse force du jeu (pendant que les autres jeux ne font que du power up sans queue ni tête avec l'équipement)

-le monde sous-terrain, son ambiance lugubre, sa progression à l'aveugle (le noir complet), des ennemis bien plus costauds, des coeurs qui sont corrompus ce qui réduit peu à peu ta barre de vie, refaire les boss du scénario etc

-Démarrer le début du jeu sur les îles flottantes, un bon moyen de démarrer directement avec les nouveautés du jeu

-Le boss final tellement badass

-Un effort niveau donjons à l'ancienne, plus grand, plus long à finir

-Une très bonne VF

-Le mode construction inépuisable.

-Les nouveaux pouvoirs apportent un nouveau regard sur le monde

-les différents manières d'aborder un combat

-Le contenu (quêtes annexes, sanctuaires, je parle même pas de korogu que je ne ferai pas au complet) a l'air presque sans fin

-L'évolution des villages

-L'évolution du monde

-J'aime toujours le concept rapide des sanctuaires, 1 ou 2 énigmes, donjons finis en 5/10 minutes, pas besoin de plus

-Tellement de détails partout, de secrets, de possibilités, qu'on se surprend encore 100h plus tard en se disant: ah! on peut aussi faire ca dans le jeu? Y'a ca dans le jeu? j'avais jamais vu! Mais non! XD )



Les moins:

-Passé le début du jeu sur les iles et quelques grosses iles sympas, ca reste quand même léger niveau contenu dans les airs.(surtout quand tu compares avec la taille du monde sous-terrain)

-La switch au bout de sa vie, quelques ralentissements visibles lors d'une forte végétation, du tearing, de l'aliasing, et même du popping.

-Certains cris des pnj, bon on aurait pu s'en passer en 2023. (D'ailleurs pourquoi ne pas mettre des voix sur chaque pnj? Y'a bien plus de voix doublés, mais uniquement dans les cinématiques, alors qu'on peut discuter avec la plupart en dehors et y'a plus de doublage)

-Y'a tellement de possibilités qu'au niveau des commandes de jeu ca peut etre compliqué

-Bon j'avoue, l'inventaire est toujours aussi pénible vu le nombre d'objets qu'on a sur soi, d'autant plus qu'on peut tout utiliser maintenant (plus d'options de tri?)



En conclusion, zelda totk c'est encore plus grand, plus fou, plus de possibilités, plus de contenus, plus difficile, plus enivrant, tellement plus partout, alors qu'on pensait déjà que botw avait déjà explosé tous les curseurs de qualité à fond.

Il reste toujours des mini défauts expliqués plus haut, mais ca ne représente rien face au travail gargantuesque qu'a fait Nintendo, et quand tu compares la quantité de travail/technologie face à la concurrence, Nintendo est tellement loin devant que ca fait peur quand même.