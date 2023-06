... mais pourquoi ai-je encore accès aux jeux du Xbox Games Pass, mon abonnement a pourtant expiré hier et la facturation périodique n'était pas activée. Je viens de vérifier, et aucun prélèvement indiquant le contraire. Ça vous ai déjà arrivé ou bien c'est moi qui me fais des idées...

Une question de décalage horaire peut-être ou ce genre de chose ? Parce que là, je peux continuer de jouer aux jeux du service, du moins ceux que j'ai téléchargé au préalable. Ce qui est normalement impossible. Je le sais car ça affiche un message d'erreur d'habitude.

Vous avez une idée du truc, ça vous ai déjà arrivé et c'est banal, ou genre, suis-je le bénéficiaire d'un " bug " ?