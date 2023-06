Il s'agit d'un tout nouveau jeu Sonic classique qui a été développé, et pour recréer ce gameplay Sonic classique, nous avions besoin de quelqu'un qui comprenne la série Sonic classique et qui comprenne ce format de gameplay, afin de vraiment bien exécuter le produit final.



Nous travaillons donc avec Naoto Ohshima (fondateur de Arzest), le créateur de Sonic the Hedgehog, qui était présent lors de la création et du développement du jeu Sonic 1. Nous travaillons avec Ooshima-san et son équipe d'Arzest, qui dirigent le développement du titre et font un excellent travail pour créer un tout nouveau jeu Sonic classique.

On apprend par Sega que Sonic Superstars, le nouveau titre mettant en scène Sonic (classic) révélé durant le show Summer Game Fest est développé par Arzest (et non Sonic Team comme certains le pensaient), les développeurs derrière le très critiqué Balan Wonderworld pour Square-Enix mais également d'autres titres "moyen" chez Nintendo dont Yoshi's New Island ou encore "Hey! Pikmin" tout deux sur Nintendo 3DS.