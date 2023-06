"Aucun des jeux first party du showcase n'est une bande-annonce en images de synthèse. Tout est soit une séquence de jeu in game, soit in engine , soit une séquence de jeu in game avec quelques cinématiques. Chacune de nos bandes-annonces sera étiquetée de manière à ce que les fans puissent s'y retrouver."AUSSI aaron greenberg l'officialise (ou le rappel)(petite pique au trailer GT du PS showcase)[url]https://twitter.com/aarongreenberg/status/1665504274430795777