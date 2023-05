Bonjour tout le monde,Lors de mon dernier article, j'avais parlé d'un script pour rendre adaptable Gamekyo aux écrans de téléphones et de changer la disposition de l'interface actuelle selon la taille de l'écran/fenêtre.Pour le moment, j'ai seulement regardé la page d'accueil, mais je souhaiterais le faire pour les pages des groupes/blogs et des news. Cependant, pour faire cela correctement, j'aurais besoin de vous. En effet, sur le script actuel, j'ai caché la colonne liée aux articles populaires, les tests des membres et les nouveaux groupes ainsi que le slider de news (je ne m'en sers pas spécialement).De cette manière, je pourrais réorganiser l'interface selon certains besoins et pourquoi pas proposer différents scripts à choisir selon vos besoins.Avec les modifications faites, si vous installez le scriptsur votre téléphone (firefox + module tampermonkey) ou un autre navigateur compatible avec les scripts JavaScript, vous aurez cet affichage :Et si vous l'installez sur votre navigateur d'ordinateur, vous aurez cet affichage :Maintenant pour les personnes qui souhaitent voir ce que ça donne sur leur téléphone voici où trouver le script : https://gitlab.com/Jisngo/script-pour-gamekyo/-/blob/main/Responsive-Gamekyo.js