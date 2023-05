Yoshida : Si vous regardez les membres principaux, et pas seulement les responsables, mais aussi les personnes qui travaillent en dessous, vous avez à peu près tous ceux qui ont travaillé sur FFT, tous ceux qui ont travaillé sur FF12, FF14 - et donc vous avez ces gens qui aiment ces types de jeux et qui ont créé ces types de jeux, ils se sont tous rassemblés et le résultat est que nous avons une équipe de rêve sur FF16.



Minagawa : Pour diriger l'équipe chargée des scènes, nous avons Takeo Suzuki, ainsi que d'autres personnes directement issues de FF12.

Cela vient probablement de mon expérience, d'avoir travaillé sur FF12 et FF14, et d'avoir une équipe qui a travaillé sur ces mêmes projets : nous avons simplement créé quelque chose qui nous semblait juste. De ce fait, nous disposions d'une très bonne base sur laquelle nous pouvions nous appuyer.

C'est via RPGsite.net qu'on en apprend un peu plus.Via Minagawa (directeur artistique de Tactics Ogre, FF Tactics, Vagrant Story mais également été sur Tactics Ogre, FF12)Et Yoshida.Minagawa parle un peu de ses collègues aussi: