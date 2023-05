News



Explorez un vaste monde de fantasy dans Dragon's Dogma



Dragon's Dogma est un RPG action en solo à l'histoire riche, qui invite les joueurs à définir leur propre expérience, de l'apparence de leur Insurgé, à leur classe, leur groupe, la façon dont ils approchent les différentes situations, et plus encore.



Au cours de votre voyage, des pions se joindront à vous. Ces mystérieux êtres surnaturels vous donneront l'impression d'être accompagné d'autres joueurs en chair et en os tout au long de cette aventure unique.



L'expérience sera encore sublimée davantage par les graphismes, l'intelligence artificielle (IA) et le moteur physique à la pointe du progrès qui donnent vie au monde de fantasy ensorcelant de Dragon's Dogma 2.





L'histoire commence dans une prison souterraine

où les échos de la voix du dragon résonnent dans la brume de souvenirs oubliés.



Lève-toi, Insurgé, et terrasse-moi,

conformément au dogme de ce monde.



À mi-chemin des domaines de l'humanité et des léonins,

Un héros doit accomplir sa destinée oubliée.



Quel dogme votre cœur découvre-t-il au travers de vos yeux ?



Car voici l'histoire de celui qui tuera le dragon et prendra le trône.

le plot du jeu est très similaire au 1, mais cohérent. On reste dans le délire du cycle.Reste a voir si l'écriture va être amélioré et jusqu’où la physique du jeu va être poussé.