Bonjour,



J'hésite à me lancer dans ce dernier Zelda mais j'ai très peur que le système de création, où il faut faire pivoter et placer chaque élément me rebute, je déteste ce genre de truc que l'on retrouve dans No Man's Sky, Fall Out, etc. Est-ce rapide et intuitif ? Est-ce que le menu en général l'est également ?

Une des choses qui me saoule dans le JV c'est la surenchère de touches qui fait qu'on est perdu dès qu'on arrête d'y jouer une semaine. Est-ce le cas également ici?

Ma seconde inquiétude vient des énigmes.. est-ce que le rythme n'est pas gâché à cause de ça ? c'est à dire devoir réfléchir toutes les 2 minutes ?