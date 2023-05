Quand je rentre prendre mon colis dans la petite salle, j'ai pu voir que des dizaines d'autres colis de même taille attendaient clairement bien sagement les joueurs ayant passés commandeEnsuite allant à la Fnac retirer un colis (Pokemon diamant) les mecs faisaient la queue pour venir retirer leur précieux colis Zelda collector et le mec qui juste devant moi en avait même commandé 2!Les PLVs Zelda dans le rayon JV sont absolument magnifiques!au volant de ma voiture une publicité Auchan sur Zelda avec un prix de 51.90 au lieu de 59.90 et si acheté aujourd'hui un bon d'achat de 5 euros crédités carte Auchan.aucun doute la sortie du nouveau Zelda est devenu un vrai évènement.

Who likes this ?

posted the 05/12/2023 at 06:47 PM by newtechnix