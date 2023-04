Je précise une fois de plus que le jeu n’est malheureusement pas inclus… (un changement commerciale qui perdure sur les switch oled, que je trouve pour ma part très limite au vu du prix).



Lien d'achat

Lien

☞ Lien

par là !

⌁ ps: Aussi, voir les articles sur les autres Switch OLED Collector : ☞ par içi !