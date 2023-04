Toujours sans date, Tekken 8 continu d'agrandir sa liste de combattants avec l'arrivée de la belle Lili.Comme les autres personnages, elle parlera dans sa langue maternelle avec la synchro labiale adéquate.L'occasion de voir que comme Manon dans Street Fighter 6 et même si Lili est Monégasque, il semblerait que la France soit associé à la danse, à l'agilité et à la grâce des 2 combattantes.Le costume est dessiné par une artiste que je suis depuis longtemps et je n'imaginais pas qu'elle travaillerait sur aussi gros jeu un jour ahah.