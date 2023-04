Bon déjà dans une interview d'il y quelques semaines, Yoshida avait évoqué un airship se nommant "l'Enterprise". Il n'avait pas voulu en dire plus.Cette nuit on a une autre confirmation dans le state of play, c'est passé inaperçu mais ceci est apparu:Et cette image du state of play. Certains sur Reddit pensent que ce bateau avec son style qui dénote pas mal du reste, faisait partie des Fallen, la civilisation du Ciel et que donc il pourrait peu être, être aussi un airship:On le voit ici dans ce premier gif: