Rey sera officiellement de retour dans un film se passant 15 ans après Star Wars épisode IX, et qui verra la construction d'un Nouvel Ordre Jedi. Ce sera réalisé par Sharmeen Obaid-Chinoy Pour une surprise, c'est une surprise ! 2 autres films également en préparation, un par Dave Filoni centré sur la période de la Nouvelle République et un autre par James Mangold qui sur la période de l'Aube des Jedi, qui parlera des tout premiers Jedi. http://lestoilesheroiques.fr/2023/04/star-wars-les-nouveaux-films-star-wars-annonces-la-genese-des-jedi-et-le-nouvel-ordre-jedi.html

posted the 04/07/2023 at 01:22 PM by lightside