Dsl pour cet article un peu à l'arrache mais c'est en tout cas ce que raconte Miyamoto dans une interview quand on lui pose la question du "en plus du film et des prochaines attractions Mario, quand entendrons nous parler du prochain jeu Mario ?"Ce à quoi Miyamoto répond qu'il faut surveiller les N Direct à venir.Et aussi, que certains se rassurent, ça ne concernerait pas le mobile mais bel et bien le prochain Mario sur console. Par contre, aucune idée de savoir si il sera 2D ou 3D.Bref, wait and see comme on dit !