Le jeux est il long a faire et pas ultra répétitif ?



Je me pose cet question vu le nombre de gens qui semblent l'apprécier...



Et je vais pas attendre qu'il soit a 15€ sur le store de la Xbox. Je pense le prendre des qu'il sera en promo.



Mais voilà je veux pas me retrouver avec un jeux sympa au départ, pour ensuite être ultra répétitif.



Bref j'espère qu'il est réellement bien a faire comme jeux.