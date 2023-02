Après 30h de jeu, voici mon 1er avis sur le jeu.

Grosse grosse surprise à tous niveaux, quand un studio sortit de nul part fait mieux que certains cadors de l'open world (coucou ubisoft), faut vraiment se remettre en question.



Les plus:

-La magie Harry Potter

-Esthétiquement magnifique

-Graphiquement au top

-L'ambiance musicale féérique/magique sublime

-Les combats tactiques, intéressants, complets

-Plein de sorts avec différents effets différents

-La salle sur demande et toute la personnalisation interne

-La vie qui fourmille dans poudlard

-L'open world avec une taille raisonnable

-Se balader en balai

-Les différents mini-jeux pour diversifier le gameplay

-Chargements presque invisibles sur pc

-Une des meilleurs VF jamais entendus dans un jeu vidéo

-Plein de secrets partout

-Un déblocage permanent de plein de nouvelles fonctions/gameplay qui donne envie de progresser

-Un scaling du niveau de joueur bienvenue (marre des jeux où tu dois farmer pour traverser une zone)

-Globalement bien écrit, j'ai jamais zappé de dialogues pour l'instant

-Difficile de lâcher la manette, c'est un des facteurs primordiaux dans un jeu vidéo pour moi désormais.



Mention spéciale:

-Un jeu où tu peux être un homme qui parle de lui comme une femme et inversement, un bon pied de nez à la polémique JK Rowling



Les moins:

-Un ciblage un peu pénible par moments quand il y a trop d'ennemis

-Revelio revelio revelioooooooooooooooooooooo ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh XD

-Lorgne un peu trop vers la réplication des énigmes comme un mauvais jeu ubisoft-> mais pas encore gavé là dessus, je m'y attarde que quand j'en ai envie, on verra quand je voudrais compléter à 100% le jeu si ca devient pénible ou non.

-Un fil rouge un peu faible pour le moment, Ranrok ne vaut pas voldemort comme antagoniste (difficile de faire mieux de toute facon)

-Pas beaucoup d'ennemis différents, même si c'est compensé par les différents boucliers des ennemis qui t'obligent à changer de sorts quoiqu'il arrive.

-Un peu trop de loot partout qui t'oblige à aller souvent revendre ton stuff à pré au lard.





9/10 pour le moment, pas grand chose à reprocher à un jeu dont nous avions tous des à priori avant sa sortie.