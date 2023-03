Jeux Vidéos

Khotun Khan

Bon déjà j'ai adoré jouer à ce jeu !m'en a mis une bonne dans la tronche à me plonger dans cette ambiance japonaise contre la horde de mongol deDe Tsushima à Iki et se balader dans ses tableaux de type kaiga m'a fait rêver d'un ailleurs oriental.Bref un très bon jeu, dont nombreux sont ceux qui en on fait l'éloge. Ici mon interrogation c'est quid d'une suite ? Est-ce possible de faire une suite àQuel serait les points également d'amélioration à avoir dans une suite probable ? Je suis encore à chaud vis à vis du jeu donc je sais pas encore trop sur ce dernier point.Dernière question c'est moi ou j'ai eu l'impression que l'île était à l'échelle 1 par rapport au personnage ?