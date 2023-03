Anime

de son frère Shun. Ce qui confirme que si suite il y a, Shun sera là et sera un garçon.[/spoil]



Marc Dacasos explique qu'il ont fait évoluer le personnage de Tatsumi [spoil]pour qu'il ne soit pas juste le majordome d'Athena, mais aussi son garde du corps vu que dans ce premier film, seul Seiya a été recruté par Kido pour la defendre.[/spoil]



Le personnage joué par Famke Jansen [spoil]ne sera pas une bête reprise feminine du perso de Graad de la série 3D, il l'ont rendu plus subtil et comme pas mal de fan l'avait supposé sur les forum, elle reprendra aussi des aspect du personnage Shaina en étant le mentor de Cassios.

Sony Picture a devoilé le trailer international pour le film Knight of the zodiac ainsi que sa date de sortie dans les différent pays du monde (pour nous, ce sera le 24 Mai soit quasiment en dernier)Le film a aussi eu une grosse couverture médiatique au wondercon d'Anaheim où l'on apprend certaines choses sur le film:Diego Tinocco revèle que son personnage dans le film parlePlusieurs extraits ont été montrés et les scène d'action d'Andy Chung aurait été saluées.Le réalisateur dans un interview la semaine dernière a aussi commenté que l'un des aspect qu'il preférait dans Saint Seiya était que les armures pouvaient évoluer. Donc, on ne restera pas sur ces design pendant tout les films.