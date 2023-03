Jeux Vidéo

Alors, la fête et la joie de pouvoir partir dans les univers du fantastique !

Ah... Les jeux vidéo, la réalité virtuelle... So much fun!

Les zombies, toujours attractifs...

Attention ! Attention ! Ils vous foncent dessus et il s'agit de les mettre KO !

Pistolet virtuel en main et puis beautiful little monsters all over the place!

Allez, un petit tour sur le motor ring sous l'oeil bienveillant de Super Mario et de Spider-Man !



Musique : Nicolas Ker & Luc Rougy

