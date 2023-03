Les rares images qui sont leak:Un gars y était et il dit :On sait que demain Yoshida et Takai parleront du jeu à la PAXEast.

Oui, il s'agissait bien de vidéos ! La femme en robe verte derrière le Moogle entrait dans le bâtiment. On peut également voir des personnes à l'intérieur qui étaient en train de boire un verre. Et bien sûr, le Moogle flottait sur place.

C'était fou de voir ça dans le hall de l'hôtel Westin, qui est adjacent au centre de convention lui-même ! Je n'ai pas pris de vidéos complètes car j'étais en train de socialiser avec d'autres personnes, mais c'était super incroyable et beaucoup d'esprits ont été époustouflés par les images qui entraient et sortaient !

posted the 03/23/2023 at 07:40 AM by jenicris