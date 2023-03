- « L’expérience de Justice League, le fait que ces histoires soient devenues quelque peu répétitives pour moi et moins intéressantes. Ouais, j’ai enfin compris comment jouer ce personnage [de Batman], et je l’ai cerné dans The Flash. Pour les cinq minutes où je suis là, c’est vraiment génial. Pour une grande partie, c’est juste le ton. Vous devez déterminer quelle est votre version du personnage. Qui est le gars qui correspond à ce que vous pouvez faire ? J’ai essayé de me mettre dans un Batman. Et au fait, j’aime beaucoup certaines choses que nous avons faites, en particulier le premier [Batman v Superman].»- « Justice League… Vous pourriez donner un séminaire sur toutes les raisons pour lesquelles il ne fallait pas faire comme ça. Allant de la production aux mauvaises décisions en passant par une horrible tragédie personnelle, pour terminer avec le goût le plus monstrueux dans ma bouche. Le génie et le bon côté des choses, c’est que Zack Snyder est finalement allé voir AT&T et leur a dit : ‘Écoutez, je peux vous offrir quatre heures de contenu.’ Et c’est principalement tous ces ralentis qu’il a tourné en noir et blanc. Et une journée de tournage avec moi et lui. Il m’a dit : ‘Tu veux venir tourner dans mon jardin ?’ J’étais genre : ‘Je pense qu’il y a des syndicats, Zack. Je pense que nous devons signer un contrat.’ Mais j’y suis allé et je l’ai fait. Et maintenant [Zack Snyder’s Justice League] est mon film le mieux noté sur IMDb. »- « Vous pouvez dire ce que vous voulez, c’est le film le mieux noté de ma carrière. Je n’en ai jamais eu un qui soit passé du nadir au pinacle. Rétroactivement, c’est un succès. Tout d’un coup, j’ai été félicité pour le flop dans lequel je me trouvais. Mais j’allais réaliser un Batman et [Justice League] m’a fait dire : ‘C’est fini. Je ne veux plus jamais refaire tout ça.""Je ne suis pas adapté. Ce fut la pire expérience que j’aie jamais vue dans un business qui regorge d’expériences merdiques. Cela m’a brisé le cœur. Il y avait l’idée de quelqu’un [Joss Whedon] entrant, genre : ‘Je vais vous sauver et nous ferons 60 jours de tournage et j’écrirai autour de ce que vous avez. J’ai le secret.’ Et ce n’était pas le secret. C’était dur. Et j’ai commencé à trop boire. J’étais de retour à l’hôtel à Londres, c’était ça ou sauter par la fenêtre. Et je me suis juste dit : ‘Ce n’est pas la vie que je veux. Mes enfants ne sont pas là. Je suis misérable.’ Vous voulez aller travailler et trouver quelque chose d’intéressant auquel vous accrocher, plutôt que de simplement porter une combinaison en caoutchouc, et la plupart du temps, vous vous tenez debout contre un écran d’ordinateur en disant : ‘Si ces déchets nucléaires se détachent, nous allons…’ C’est très bien. Je ne veux pas être condescendant ou chercher à rabaisser ça, mais je suis arrivé à un point où j’ai trouvé ça créativement insatisfaisant. Aussi, vous êtes juste en sueur et épuisé. Et j’ai pensé : ‘Je ne veux en aucun cas participer à cela. Et je ne veux plus gaspiller ma vie, dont il ne me reste qu’une quantité limitée.' »Ben Affleck à d'ailleurs a rejeté l'idée de réaliser un film pour DC studio.« Je ne réaliserai pas quelque chose pour le DC de [James] Gunn. Absolument pas. Je n’ai rien contre James Gunn. Un gars sympa, sûr qu’il va faire un excellent travail. Je ne voudrais tout simplement pas venir et réaliser de la façon dont ils le font. Cela ne m’intéresse pas. »