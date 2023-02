Jeux Vidéo

J-1 ! Dans quelques heures, nous pourrons enfin mettre la main sur le casque Playstation VR2 tant attendu ! L'excitation est à son comble, les attentes sont immenses et l'impatience est palpable. Nous sommes tous prêts à (re)plonger dans des mondes virtuels époustouflants et à vivre des expériences incroyables.Nous avons attendu patiemment pendant des mois, surveillant chaque news et chaque preview, en espérant obtenir un aperçu de ce qui nous attendait. Et maintenant, nous sommes à quelques heures de pouvoir découvrir les jeux de lancement qui nous promettent une expérience de jeu immersive et sensationnelle.Il y a pas mal de jeux en VR qui seront disponibles ou qui vont être lancés prochainement, nous avons l'embarras du choix. Mais la question qui brûle toutes les lèvres est : quel va être le premier jeu VR que vous allez lancer sur votre Playstation VR2 flambant neuf ?Est-ce que vous allez vous lancer dans Resident Evil 8, qui promet une expérience d'horreur immersive en réalité virtuelle ? Ou allez-vous essayer Gran Turismo 7, pour une expérience de course ultra réaliste avec le casque VR2 ? Ou allez vous lancer dans Kayak VR: Mirage ? Ou bien, peut-être que vous préférez plonger dans Horizon Call of the Mountain ?